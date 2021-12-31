2022 год в России будет Годом культурного наследия народов РФ

31 дек. 17:44

Согласно данным официального портала правовой информации, 2022 год в России объявлен Годом культурного наследия народов РФ. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.

Уточняется, что учреждение Года культурного наследия народов РФ связно с необходимостью "популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ".

Указ обязывает правительство в течение двух месяцев создать оргкомитет для проведения соответствующих мероприятий по утвержденному плану.