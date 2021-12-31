Эрдоган объявил новогоднюю модель развития Турции

31 дек. 17:28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в стамбульском дворце "Чираган" перед членами правления ассоциации бизнесменов ASKON, заявил, что в новом году турецкое правительство будет продвигать совершенно новую экономическую модель развития республики.

Данная модель будет фокусироваться прежде всего на росте занятости и создании новых рабочих мест в Турции. Ее целью станет стабильное, поступательное развитие экономики, пишет Анатолийское агентство новостей.

Эрдоган уточнил, что поставил перед правительством задачу добиться таких условий в турецкой экономике, когда и каждый бизнесмен, и каждый простой гражданин республики сможет планировать свое будущее на 3 года вперед.

В связи с этим правительство в новом году продолжит бороться с "иррациональными переменами курса лиры", которые, по словам президента Турции, "не имеют ничего общего с реалиями экономики и динамикой спроса" и являются временными.

Эрдоган заверил, что в 2022 год Турция вступит со стабильным курсом национальной валюты.

"Ни каких проблем с госбюджетом нет. Мы завершаем год, даже превышая прогнозы. До тех пор, пока мы в своей работе не будем отталкиваться от национальной валюты, провалы не минуемы. Для правительства первооснова – турецкая лира", - обратил внимание турецкий лидер.

Также он сообщил бизнесменам о том, что у граждан Турции в настоящее время на руках находится порядка 5 тыс т золота, и эти ресурсы необходимо привлечь на развитие экономики.