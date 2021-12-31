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В Агдамском районе Азербайджана экскаватор подорвался на мине

В Агдамском районе Азербайджана экскаватор подорвался на мине

Как сообщили в прокуратуре Агдамского района Азербайджана, два дня назад в освобожденном селе Баш Гавирд произошел подрыв ремонтной техники: экскаватор сдетонировал противотанковую мину.

Уточняется, что речь идет о машине фирмы "Корпю-Бина-Тикинти", которой управлял Вургун Мамедов 1978 года рождения. Экскаватор получил повреждения в результате взрыва, а его водитель не пострадал.

Как пишет Тренд, в течение двух дней проходило расследование обстоятельств происшествия, сотрудники прокуратуры изучали место взрыва. Следствие продолжается.

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