В Агдамском районе Азербайджана экскаватор подорвался на мине

31 дек. 17:14

Как сообщили в прокуратуре Агдамского района Азербайджана, два дня назад в освобожденном селе Баш Гавирд произошел подрыв ремонтной техники: экскаватор сдетонировал противотанковую мину.

Уточняется, что речь идет о машине фирмы "Корпю-Бина-Тикинти", которой управлял Вургун Мамедов 1978 года рождения. Экскаватор получил повреждения в результате взрыва, а его водитель не пострадал.

Как пишет Тренд, в течение двух дней проходило расследование обстоятельств происшествия, сотрудники прокуратуры изучали место взрыва. Следствие продолжается.