В метро Москвы появился кавказский поезд

31 дек. 16:59

С сегодняшнего дня по Арбатско-Покровской линии метро Москвы начал ходить поезд "ПосетиКавказ". Слоган брендированного поезда – "Большое путешествие по Северному Кавказу".

Каждый вагон посвящен одному из регионов Северного Кавказа – Дагестану, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольскому краю и Чечне.

Пассажирам предлагается посетить сайт visitcaucasus.ru, чтобы спланировать путешествие по природным и культурным достопримечательностям Северного Кавказа по готовым туристическим маршрутам, пишет Кавказ.РФ.

Поезд был брендирован при поддержке Минэкономразвития России. "Сегодня развитие туризма является одним из перспективных направлений развития регионов Северного Кавказа. Каждый даже самый требовательный турист сможет найти здесь для себя что-то новое и интересное – от белоснежных вершин Эльбруса до древних башенных комплексов и крепостей. Главный фактор – это кавказское гостеприимство, оценить которое можно только побывав на Северном Кавказе", - сказал директор ведомственного Департамента социально-экономического развития СКФО Игорь Храновский.