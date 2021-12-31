В России появилась еще одна вакцина от коронавируса

31 дек. 16:43

В России разработана и уже протестирована на добровольцах еще одна вакцина от коронавируса – "Конвасэл", в скором времени она будет зарегистрирована официально. Об этом сегодня сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на телеканале "Россия 24".

Тестовые прививки были сделаны в августе-сентября, поэтому отчет об эффективности вакцины будет готов в первом квартале 2022 года. "Чтобы все было сделано по правилам, нужны шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала", - уточнила глава ФМБА.

Известно, что ни один из 150 добровольцев, привитых "Конвасэлом", не заболел коронавирусом.

Скворцова рассказала, что компания-производитель вакцины готова после регистрации поставлять по 30 млн доз в год.