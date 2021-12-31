Украину назвали квазичленом НАТО

31 дек. 16:29

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил сегодня, что Украина в настоящее время активно превращается странами Запада в квазичлена НАТО. Так он прокомментировал итоги последнего в 2021 году разговора президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

"Фактически сегодня мы видим, что, несмотря на заверения наших западных коллег, Украину превращают в квазичлена Североатлантического альянса", - приводит его слова РИА Новости.

Хотя формально Киев членом НАТО не является, тем не менее, он используется Западом "как плацдарм для геополитического и военного давления" на Москву. В связи с этим Россия и усиливает контакты с крупнейшими международных игроками, стремясь гарантировать свою безопасность.

"Любые формы диалога, в первую очередь, с человеком, который на Западе играет важнейшую роль, Джозефом Байденом, очень важны сегодня", - указал Дмитрий Белик.