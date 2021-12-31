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Новогоднее ДТП в Адыгее: погибли трое

Новогоднее ДТП в Адыгее: погибли трое

Как сообщили сегодня в прокуратуре Адыгеи, в Теучежском районе произошло смертельное ДТП: столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус "Газель". Погибли три человека, еще девять выжили, но были травмированы.

Уточняется, что "Лада Приора" выехала на встречную полосу, где столкнулась сначала с ВАЗ-2109, а затем с "Газелью". Все трое погибшим, среди которых ребенок, были пассажирами "Лады", а виновник ДТП, водитель легкового автомобиля, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как пишет Интерфакс, расследование аварии идет под контролем Теучежской межрайонной прокуратуры.

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