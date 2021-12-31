РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Лавров рассказал, на что направлены предложения России по гарантиям безопасности

Лавров рассказал, на что направлены предложения России по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на основе предложений РФ о гарантиях безопасности могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

По его словам, российские предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договорённостей в сфере безопасности. "На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по самым разным вопросам, в том числе по контролю над обычными вооружениями", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что возможные будущие договоренности о гарантиях безопасности не будут похожи на обновлённую версию Договора об обычных вооружённых силах в Европе. "Разумеется, они не будут похожи на давно устаревший ДОВСЕ, даже в его адаптированной версии", -пояснил министр.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

 

740 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео