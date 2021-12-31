Лавров рассказал, на что направлены предложения России по гарантиям безопасности

31 дек. 15:58

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на основе предложений РФ о гарантиях безопасности могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

По его словам, российские предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договорённостей в сфере безопасности. "На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по самым разным вопросам, в том числе по контролю над обычными вооружениями", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что возможные будущие договоренности о гарантиях безопасности не будут похожи на обновлённую версию Договора об обычных вооружённых силах в Европе. "Разумеется, они не будут похожи на давно устаревший ДОВСЕ, даже в его адаптированной версии", -пояснил министр.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.