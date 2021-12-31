Россия и Беларусь усилят военное сотрудничество из-за поведения Запада

31 дек. 15:45

Россия и Беларусь намерены развивать военное сотрудничество в связи с неготовностью Запада идти на компромиссы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что совместные шаги РФ и Беларуси обусловлены неправомерным санкционным давлением, дискредитацией российского-белорусского сотрудничества, вмешательством во внутренние дела стран с целью дестабилизации общественно-политической обстановки. "Совместные шаги по предотвращению указанных угроз нашли отражение в упомянутой вами Программе согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022–2023 годы. Она была подписана 10 ноября 2021 года в Москве в ходе совместного заседания коллегий МИДов России и Белоруссии", - напомнил Лавров в интервью ТАСС.

Он отметил, что работа внешнеполитических ведомств РФ и РБ направлена на поиск путей урегулирования любых вопросов политико-дипломатическим путем. "Тем не менее, в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения Программа [согласованных действий во внешней политике] содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам, а также развитию военного сотрудничества", - поведал министр в интервью ТАСС.

Лавров обратил внимание на то, что важным подспорьем в такой работе станет обновленная Военная доктрина Союзного государства, утвержденная Высшим госсоветом 4 ноября. "Она в полной мере учитывает значительные изменения военно-политической обстановки в Восточной Европе, произошедшие за последние годы", - уточнил глава МИД РФ.

Напомним, 10 ноября министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей подписали Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы. Обновленную Военную доктрину Союзного государства России и Белоруссии лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Как отметил позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, военная доктрина стала ответом на политику давления Запада, она обеспечит более высокий уровень взаимодействия министерств обороны двух стран.