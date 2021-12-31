В России назвали регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19

31 дек. 14:57

Первое место среди регионов России с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки занимает Тува (0,04%). Об этом сообщили в оперативном штабеа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В ТОП-3 также входят Калмыки (0,05%) и Костромская область (0,06%).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 286 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В России выявлены 10 499 982 случая заражения.