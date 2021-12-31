В МЧС России рассказали, как правильно украшать елку

31 дек. 14:38

МЧС России рассказало об основных правилах безопасности при установке новогодней ели.

В ведомстве отметили, что первую очередь необходимо убедиться в устойчивости ели.

Также следует поместить рядом огнетушитель. "Он должен быть всегда под рукой, еще раз изучите инструкцию по его использованию и будьте готовы к любой нештатной ситуации. Использование легковоспламеняющихся украшений и электрогирлянд сопряжено с потенциальной опасностью возгорания", - пояснили в МЧС.

Спасатели также напомнили, что живoe дeрeвo нeoбхoдимo дeржaть пoдaльше oт бaтaрeи и oбoгрeвaтeльных прибoрoв. "Исключите использование рядом с ней свечей и бенгальских огней", - уточнили в ведомстве.

Елку также не рекомендуется ставить у выхода из помещения, поскольку в случае воспламенения она может стать непреодолимой преградой.