Скончался старший брат патриарха Кирилла

31 дек. 14:17

Николай Гундяев, брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, скончался на 82-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Тридцатого декабря 2021 года, на 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - сказано в заявлении.

Отпевание Николая Гундяева состоится 2 января 2022 года, а похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.