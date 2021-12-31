Си Цзиньпин направил новогоднюю телеграмму Путину

31 дек. 13:52

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом.

В новогодней телеграмме главе российского государства китайский лидер выразил надежду на тесные контакты и продвижение сотрудничества между Московй и Пекином в 2022 году,

"Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2022 году стартует проведение росийско-китайских годов спортивных обменов, стороны продолжат писать новую главу (в истории – прим. ред.) дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел КНР.

По словам Си Цзиньпина, он в полной мере рассчитывает поддерживать тесные контакты Путиным различными способами, совместно направлять устойчивые и долговременные российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, способствовать повышению качества и модернизации сотрудничества между двумя сторонами в различных областях".

Напомним, накануне президент России Владимир Путин направил поздравительную новогоднюю телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину. Российский лидер акцентировал внимание на том, что Москва и Пекин, несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, взаимодействовали весьма продуктивно.

"Продолжался активный политический диалог на всех уровнях, были достигнуты рекордные показатели в торговле, хорошие практические результаты принесло проведение "перекрестных" Годов научно-технического и инновационного сотрудничества. Отмечена эффективная координация усилий в решении ключевых вопросов региональной и международной повестки дня и выражена уверенность в том, что двум странам удастся добиться дальнейшего наращивания всего комплекса двусторонних связей, а новый межгосударственный проект - Год сотрудничества в области физической культуры и спорта - будет реализован с полной отдачей", - сказано в поздравлении.