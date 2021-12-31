В ОАЭ захотели закупать баранину в Дагестане

31 дек. 13:45

Руководитель Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев и глава Ногайского района Мухтарбий Аджеков обсудили вопросы организации экспорта охлажденной баранины в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба центра.

Основным предприятием, которое может наладить поставки мяса, станет КФХ "Боз Торгай", ранее поставлявшее баранину в Иран.

"Главное преимущество нашего продовольствия - в его высоком качестве, доступных ценах и выгодных предложениях. Уже есть первые предложения от иностранных партнеров, в том числе и из Азербайджана. Мы намерены провести официальные встречи, где и будут обсуждены возможные условия заключения контрактов и запуска поставок", приводит слова Абаскулиева пресс-служба.

Глава района отметил, что предприятие также выпускает мясные деликатесы, колбасы, сосиски и готово нарастить объемы производства в случае высокого спроса со стороны иностранных коллег.