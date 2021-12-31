Саакашвили сделал неожиданное признание

31 дек. 12:59

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что у него есть внебрачная дочь. Неожиданное признание экс-глава государства сделал, поздравляя граждан Грузии с Новым годом.

Он подчеркнул, что это первый Новый год, который ему приходится встречать в тюрьме. "Это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие вместе со своей мамой самая маленькая участница - Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день экс-глава государства объявил голодовку. Комментируя свое задержание, он отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму №12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.