В ФМБА рассказали, может ли пандемия COVID-19 завершиться в 2022 году

31 дек. 12:53

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова оценила прогноз об окончании пандемии коронавируса COVID-19 в 2022 году.

По ее словам, сейчас нельзя однозначно дать ответ на этот вопрос, учитывая новые штаммы.

Скворцова напомнила, что пандемия, согласно прогнозам 2020 года, должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года.

"Это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии", - сказала глава ФМБА эфире канала "Россия 24".

Она подчеркнула, что омикрон-штамм коронавируса неоднозначный, и он, возможно, внесет свою лепту, в том числе и в окончание пандемии, передает РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 286 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В России выявлены 10 499 982 случая заражения.