В МЧС России рассказали, какие стихийные бедствия ожидаются в 2022 году

31 дек. 12:42

МЧС России прогнозирует в 2022 году привычными крупные наводнения и природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"На территории Сибири и Дальнего Востока ожидаем ставшие почти привычными наводнения и природные пожары", - заявили в ведомстве.

В МЧС при этом обратили внимание на то, что скоординированная с другими ведомствами оценка рисков угроз природного характера и анализ прошлых чрезвычайных ситуаций позволяют заранее спланировать группировку сил, передает РИА Новости.

Ранее на этой неделе временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что в 2021 году подразделения ведомства спасли более 59 тыс человек и эвакуировали свыше 165 тыс человек. Кроме того, он отметил, что за год было ликвидировано почти 370 тыс техногенных пожаров и свыше 360 чрезвычайных ситуаций.