Коронавирус в России диагностировали еще у 20 638 человек

31 дек. 12:18

В России за минувшие сутки было выявлено 20 638 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, четвертый день подряд в РФ зарегистрировали менее 22 тыс новых случаев COVID-19.

Общее число заражения коронавирусом в России составляет 10 499 982. Справились с болезнью 9 463 919 жителей страны, умерли – 308 860 человек. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 40 692 человека, умерли – 912.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 2739, Санкт-Петербурге – 1529, Московской области – 1197, Свердловской области – 512, Челябинской области – 483, Иркутской области – 463, Краснодарском крае – 442, Пермском крае – 430, Красноярском крае – 425, Алтайском крае – 414. Отмечается, что у 1704 (8,3%) болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 272 жителей региона. В Дагестане выявили 100 случая заражения, в Кабардино-Балкарии – 91, в Чечне – 61, в Северной Осетии – 72, в Карачаево-Черкесии – 64, в Ингушетии – 74.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 286 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.