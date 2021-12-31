Захарова поделилась планами на новогоднюю ночь

31 дек. 11:58

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как собирается встретить Новый год.

"Первое условие для создания новогоднего настроения - надеяться, что никакие новости его не испортят... Второе, из чего складывается новогодние настроение, - это традиции. Подготовка к новогоднему застолью, приготовление традиционных блюд. Никуда без оливье - мне кажется, ждем этого всей семьей и сами его готовим", - отметила дипломат.

По ее словам, на горячее в этом году будет дичь. "Как раз на прошлой неделе решали, был семейный совет. Обязательно будут какие-то соленья, которые делали летом, пироги", - уточнила Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что каждый Новый год обязательно смотрит фильм "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова. "И, конечно, последние штрихи подготовки будут традиционно проходить под "Иронию судьбы" - обожаемую, любимую. Иногда еще смотрим "Служебный роман" и другие традиционные новогодние фильмы", - поведала дипломат.

Она добавила, что очень рада, что эта традиция сохраняется.