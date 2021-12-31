Венгрия подарит Армении партию вакцины

31 дек. 11:52

Армения получит от Венгрии партию вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

Отмечается, что в рамках гуманитарной помощи Венгрия передаст в дар 100 тыс доз препарата, предназначенного для борьбы с COVID-19.

В Минздраве заявили, что двумя компонентами препарата от коронавируса привились более 690 тыс человек. Всего с начала вакцинации было сделано свыше 1,6 млн прививок.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 286 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В Армении выявлены 344 930 случаев заражения.