Саакашвили сообщил о растущем боевом настроении и вере в победу

31 дек. 11:44

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook, в котором попросил своих сторонников не переживать из-за него.

Напомним, минувшей ночью экс-главу государства перевели из военного госпиталя в Гори в тюрьму в городе Рустави.

"Что бы они не сделали, я их совсем не боюсь. Напротив, растет мое боевое настроение и вера в победу. Не нервничайте из-за меня! Сейчас главное это единство и подготовка к главному наступлению. Время этого наступления наступит очень скоро", - поведал Саакашвили.

Говоря о своем здоровье, он подчеркнул, что очень скоро залечит травмы, полученные во время "реабилитации" в Гори и с еще большей энергией встану в строй. "Хотя и сейчас я очень бодр и оптимистичен!", - добавил бывший президент Грузии.

Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день экс-глава государства объявил голодовку. Комментируя свое задержание, он отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму №12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.