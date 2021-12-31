В МИД России оценили отношения с "Талибаном"

31 дек. 10:48

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ поддерживает рабочие контакты с представителями движения "Талибан" (запрещено в России), пришедшими ко власти в Афганистане.

"С представителями новых афганских властей поддерживаем рабочие контакты, в том числе через наше посольство в Кабуле. В условиях социально-экономического кризиса особенно актуальным направлением практического взаимодействия становится гуманитарная сфера", - подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в нoябрe и дeкaбрe Рoccия дoстaвилa в Aфгaнистaн нeскoлькo пaртий гумaнитaрнoй пoмoщи, a тaкжe пoмoглa aфгaнским студeнтaм пoпaсть в РФ для продолжения обучения. "Большой полезный вклад в эти благородные усилия вносят наши коллеги из Министерства обороны России", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.