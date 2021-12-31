В Китае поделились ожиданиями по сотрудничеству с Россией в 2022 году

31 дек. 10:23

Власти Китая испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году. Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений.

"Китайская сторона высоко оценивает позитивное высказывание президента Путина о сотрудничестве между нашими странами. У нас много ожиданий по поводу развития отношений между Китаем и Россией в 2022 году", - цитирует его ТАСС.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин направил поздравительную новогоднюю телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину. Российский лидер акцентировал внимание на том, что Москва и Пекин, несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, взаимодействовали весьма продуктивно.

"Продолжался активный политический диалог на всех уровнях, были достигнуты рекордные показатели в торговле, хорошие практические результаты принесло проведение "перекрестных" Годов научно-технического и инновационного сотрудничества. Отмечена эффективная координация усилий в решении ключевых вопросов региональной и международной повестки дня и выражена уверенность в том, что двум странам удастся добиться дальнейшего наращивания всего комплекса двусторонних связей, а новый межгосударственный проект - Год сотрудничества в области физической культуры и спорта - будет реализован с полной отдачей", - сказано в поздравлении.