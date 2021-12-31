Путин и Байден "сверили часы" по основным темам двусторонних отношений

31 дек. 10:00

Вечером 30 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Переговоры глав государств продлились 50 минут. Они начались в 15:35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг и завершились в 16:25 (00:25 мск пятницы).

В ходе разговора российский и американский лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и предстоящие переговоры по гарантиям стратегической безопасности. Целю разговора было достижение компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", поясняли в Кремле.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что президенты РФ и США затронули все основные темы двусторонних отношений. "Очень субстантивного поговорили, практически все основные темы были затронуты", - сказал он по итогам телефонных переговоров Путина и Байдена.

Ушаков также отметил, что во время беседы с Владимиром Путиным президент США Джо Байден упомянул о возможных "масштабных санкциях". "Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и военной сфер. Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", - заявил Ушаков.

Он подчеркнул, что такие санкции приведут к самым серьезным последствиям, и Россия надеется, что этого не будет. По его словам, во время разговора Путин акцентировал внимание на том, что потомки оценят это как огромную ошибку. "Таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать", - добавил Ушаков.

При этом он обратил внимание на то, что Джо Байден, общаясь с российским лидером, четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Глава Белого дома, по словам Ушакова, в ходе разговора не раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Он отметил, что у США и России накоплен самый крупный ядерный потенциал в мире.

В свою очередь, президент России сообщил своему американскому коллеге, что РФ будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. "Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", - цитирует помощника российского президента РИА Новости.

Подводя итоги переговоров, Ушаков указал на то, что Владимир Путин и Джо Байден договорились продолжить диалог после Нового года, точная дата следующей беседы лидеров будет зависеть от ситуации на переговорах по безопасности. По его словам, нынешний разговор "был хорошим, конструктивным, откровенным", а также деловым и содержательным. "Он, как мне кажется, создает неплохой, даже более того - хороший фон для начала переговоров [между РФ и США] в Женеве 9-10 января", - сказал помощник российского лидера.