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Украина ввела санкции против России из-за Крымского моста

Украина ввела санкции против России из-за Крымского моста

Совбез Украины ввел санкции против 24 компаний и шести физических лиц, причастных к сооружению Крымского моста.

Согласно сообщению Совбеза страны, санкции коснулись лиц, "причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив", а также к организации пассажирского железнодорожного сообщения на территории Крыма.

Также в черный список внесены 52-м крымских чиновников и 18 физических лиц, связанных с вынесением судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины.

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