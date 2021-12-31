Тбилиси встретит Новый год гала-концертом "Давайте любить друг друга"

31 дек. 3:29

Праздничный гала-концерт под названием "Давайте любить друг друга" состоится новогодней ночью на площади Республики в Тбилиси, сообщил на последнем заседании правительства в уходящем году мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

"Музыкальная программа гала-концерта основана на хорошо знакомых грузинскому обществу мелодиях. В проект включены представители разных музыкальных направлений и поколений, что также рассчитано на интересы широкой аудитории", - цитирует градоначальника Sputnik Грузия.

Он уточнил, что праздничные мероприятия будут проводится в "Новогодних деревнях" на площади Орбелиани и в саду "Деда Эна" до 14 января включительно. В последний день также ожидается масштабный концерт.