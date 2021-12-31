Роспотребнадзор рассказал о хранении мандаринов

31 дек. 2:27

Специалисты Роспотребнадзора, говоря о правилах хранения мандаринов, отмечают, что спелые фрукты долго не хранятся, и если они были куплены заранее, их нужно держать в холодильнике.

"Нужно натереть кожицу растительным маслом, поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся", – информирует ведомство.

В рекомендациях также отмечается, что перед едой цитрусовые следует вымыть теплой водой с мылом, так как тару обрабатывают антисептиком, который может попасть и на фрукты.