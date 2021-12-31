К 100-летию Розы Баглановой выпущены коллекционные монеты

31 дек. 1:32

К 100-летию Народного героя Казахстана, советской, казахской оперной и эстрадной певицы Розы Баглановой Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты.

Монеты из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию "Выдающиеся события и люди".

"Коллекционные монеты изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 15 тыс штук", - пишет Sputnik Казахстан

Уточняется, что монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.