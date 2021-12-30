В 2022 году в КБР на нацпроекты потратят более 11 млрд рублей

30 дек. 23:49

В 2022 году на финансирование мероприятий, проводимых в Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках национальных проектов, направят беспрецедентную сумму, - сообщил на итоговом заседании республиканского кабмина председатель правительства региона Алий Мусуков.

"В 2022 году на реализацию нацпроектов планируется направить порядка 11,8 млрд рублей. На сегодняшний день с федеральными органами власти заключены 60 соглашений и допсоглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов. Даже озвученная мною цифра, думаю, является еще далеко не окончательной", - рассказал Мусуков, передает ТАСC.

Перечень мероприятий в рамках национальных проектов существенно не изменится - будут строиться и ремонтироваться социальные объекты, в том числе учреждения культуры, детские сады, школы, спортивные объекты, водозаборные сооружения, благоустраиваться общественные территории. Большое внимание уделят социальному обеспечению населения.