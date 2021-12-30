На новогодние каникулы в Сочи приедут более 250 тыс россиян

30 дек. 23:21

Сочи в новогодние праздники примет свыше 250 тыс туристов.

Всего на основных курортах Кубани в настоящее время работает 1,7 тыс отелей и гостиниц. Массовый заезд туристов в Сочи уже начался. Ожидается, что курорт в новогодние каникулы посетит порядка 254 тыс человек. В отелях горного кластера отдохнут почти 68 тыс туристов, максимальная загрузка придется на 2-6 января.

"Наша с вами задача – обеспечить комфортное и безопасное пребывание туристов и отдыхающих на территории региона. У нас накоплен большой опыт подготовки и проведения горнолыжных сезонов в дни пиковых нагрузок, в том числе в условиях пандемии коронавирусной инфекции", – сказал замглавы Краснодарского края Игорь Галась на заседании регионального оперативного штаба по проведению зимнего курортного сезона.

Ежедневно за качеством предоставления санаторно-курортных услуг, бесперебойной работой коммунальной инфраструктуры, санитарным состоянием и уборкой снега, контролем безопасности проведения праздничных мероприятий будут следить специальные межведомственные группы.