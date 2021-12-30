Власти Анапы все же приняли новый скандальный генплан города

30 дек. 23:34

Депутаты Анапы все же приняли новый генплан, но жителей на открытую сессию в мэрию не пустили - проект уже появился на сайте города.

28 декабря Совет депутатов Анапы принял окончательную редакцию генплана на ближайшие 20 лет, который вызвал возмущение местных жителей: от анапчан поступило более 5 тыс предложений и замечаний. В мэрии заявили, что учли большинство из них, - передает портал Юга.ру.

"Самое главное мы выполнили важнейшую задачу - ушли от хаоса в градостроительной политике и точечной многоквартирной застройки", - отметил глава Анапы Василий Швец.

Горожане беспокоились, что их дома в новом генплане перенесут из жилой зоны в рекреационно-курортную, территории отберут, а гостевой бизнес придется закрыть. Власти же объясняли, что проект призван упорядочить застройку курортной зоны.

Напомним, проекты генпланов кубанских городов разрабатывали последние два года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, и новую редакцию анапского генплана разработал Санкт-Петербургский НИИ перспективного градостроительства. Он же представил и генпланы Краснодара, Геленджика, Сочи, Горячего Ключа, Армавира.