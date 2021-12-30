РЖД: новогоднюю ночь в пути встретят 55 тысяч пассажиров

30 дек. 23:13

Несмотря на предстоящую новогоднюю ночь, множество россиян проведут ее в пути – Российские железные дороги (РЖД) даже назначили 540 дополнительных составов на период массовых праздничных перевозок, а новогоднюю ночь в пути встретят 55 тысяч пассажиров в 450 поездах дальнего следования, - сообщили в компании.

В РЖД заверили, что путешественников в новогоднюю ночь будут ждать традиционные поздравления от начальника поезда, сладкие угощения для детей, специальное меню в вагонах-ресторанах, а на направлениях с повышенным спросом в составы включаются дополнительные вагоны, - передает РИА Новости.

Пиковые даты отправления придутся на 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года, а самыми популярными направлениями для россиян стали Москва - Смоленск, Москва - Воронеж, Москва - Адлер, Москва - Уфа, а также поезда в столицу из Брянска, Тольятти, Челябинска, Кирова и Ярославля, - добавили в РЖД.