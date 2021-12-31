Полузащитник сборной Турции по футболу может продолжить карьеру в России

31 дек. 5:23

Полузащитник французского "Лилля" и сборной Турции по футболу Юсуф Языджи может перебраться в Россию.

В переходе 24-летнего атакующего хавбека заинтересован московский ЦСКА. По данным источника, в борьбе за игрока столичный клуб может столкнуться с конкуренцией со стороны "Ньюкасла" (Англия) и "Галатасарая" (Турция), передает Чемпионат.com со ссылкой на издание Karar.

Напомним, в текущем сезоне Языджи провел за "Лилль" 21 матч во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.