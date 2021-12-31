В Пятигорске открылся после реконструкции сквер Победы

31 дек. 6:28

В Пятигорске на улице Урицкого состоялось открытие полностью обновленного сквера Победы. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Общественное пространство включает прогулочные территории, зоны отдыха, детский городок и спортивную площадку, систему видеонаблюдения. Впервые за 30 лет на памятнике зажегся Вечный огонь, который теперь будет действовать постоянно, а не только в День Победы и Дни воинской славы.

В рамках благоустройства была восстановлена главная достопримечательность сквера Победы - воинский обелиск. Здесь хранится калужская земля с братской могилы воинов-ставропольцев 511-го добровольческого 8-го гвардейского кавалерийского полка, погибших в боях Великой Отечественной войны в 1942 году.

Пространство сквера теперь освещают более 60 фонарей. Здесь установили новые скамейки и поручни для жителей и гостей с ограниченными возможностями. Помимо этого, обновлено пространство около природного родника, где оборудовали каменную купель и площадку вокруг нее, передает "Интерфакс-Юг".