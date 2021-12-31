Кинематографисты из КБР приступили к съемкам фильма "По следам адмирала Головко"

31 дек. 0:25

Команда из Кабардино-Балкарии приступила к съемкам документального фильма "По следам адмирала Головко" об уроженце северо-кавказской республики, бессменном командующем Северного флота во время Великой Отечественной войны Арсении Головко, - рассказала автор идеи Джамиля Кучукова. Ранее она получила грант Росмолодежи на реализацию своего проекта.

По ее словам, в картине будет говориться не только об истории боевых заслуг Головко, но и о том, каким он был мужем, отцом, другом. "В Санкт-Петербурге мы, несомненно, посетим Адмиралтейство, в Москве обязательно побываем в театре и расскажем о советской и российской актрисе театра и кино - Кире Головко. Кроме того, планируем встретиться с дочкой и внуками адмирала", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Далее собеседница агентства отметила, что команда рассчитывает посетить Москву и Санкт-Петербург уже в первой половине следующего года. После чего начнется обработка материала и постпродакшн. "Рассчитываем, что уложимся в короткий срок. Постараемся, чтобы летом фильм, рассчитанный где-то на 40 минут, уже был готов", - сказала Джамиля Кучукова.