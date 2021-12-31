Ставропольский казачий ансамбль "Вольная степь" выступит на федеральном канале 1 января

31 дек. 4:27

Ставропольский муниципальный казачий ансамбль песни и пляски "Вольная степь" принял участие в съемке новогодней передачи на федеральном телеканале "Жар Птица". Об этом сообщается на сайте администрации краевой столицы.

Творческий коллектив, благодаря многолетнему труду, добился признания не только в России, но и за границей: гастроли проходили в Боснии и Герцеговине, Сербии, Италии, Португалии, Греции, Северной Корее и Сирии. Артисты ансамбля - лауреаты и дипломанты многих Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов.

Для новогодней передачи "Вольная степь" показала пять номеров в Боярском зале Измайловского кремля в Москве. Программу можно будет посмотреть 1 января на Русском народном канале "Жар Птица".