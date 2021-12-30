Турция готова способствовать снижению напряженности между Россией и Украиной

30 дек. 23:05

Турция готова сыграть роль в деэскалации ситуации между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын.

"Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряженности, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта в Донбассе на восточной Украине", - сказал пресс-секретарь Тайипа Реджепа Эрдогана.

По словам Калына, Эрдоган заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту России Владимиру Путину, что "Турция и он сам готовы сыграть роль в этом процессе, внести свой вклад".

В Анкаре уверены, "в этом вопросе снижение напряженности в интересах каждого".

"Другими словами, если есть роль, которую Турция может сыграть в реализации политики так называемой разумной дипломатии и результативного дипломатического процесса в этот период, то конечно, наш президент с радостью выполнит ее", - отметил пресс-секретарь Эрдогана.

По его словам, у Турции хорошие отношения с обеими странами, это поможет в урегулировании ситуации. Калын добавил, что в Анкаре с беспокойством следят за складывающейся обстановкой.