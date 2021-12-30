ВВП Узбекистана в 2021 году вырос на 7%

30 дек. 22:58

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подвел предварительные итоги уходящего года в ходе видеоселекторного совещания.

Президент отметил, что несмотря на вызовы уходящего года, в экономике заметна позитивная динамика. Рост валового внутреннего продукта по итогам года составил 7%, рост промышленности - 9,5%, объем услуг вырос на 9,5%, строительство - на 6%, сельское хозяйство - на 4%, увеличились объемы экспорта.

В 2021 году уровень инфляции в Узбекистане оказался ниже 10%.

По словам Мирзиеева, за год в республике удалось запустить 318 крупных и 14 тысяч региональных проектов на общую $12,4 млрд. Кроме того, улучшились условия жизни и быта социально уязвимого населения.

Президент поручил обеспечить устойчивый рост экономики республики и в следующем году.