Россия серьезно нарастит производство семги по новым технологиям

30 дек. 22:41

В России будет запущен первый крупномасштабный промышленный УЗВ-комплекс по выращиванию атлантического лосося (семги), сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства.

Запуск первого цикла установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) состоится в начале 2022 года, что позволит увеличить производство семги без экологических и климатических ограничений.

К 2027–2030 годам планируется нарастить объем производства семги и форели до 120 тыс т в садковых хозяйствах, до 30 тыс т в УЗВ, а также до 70 тыс т тихоокеанских лососей, выращенных по технологии пастбищной аквакультуры на Дальнем Востоке.

Замглавы Росрыболовства Василий Соколов подчеркнул, что значительный прирост и дальнейшее развитие обеспечит именно УЗВ-аквакультура лососей. "Учитывая ограничения по размещению садковых хозяйств и нормы экологической безопасности, достижение стратегических показателей производства товарной аквакультуры возможно с помощью развития этого нового для России направления", - указал он.

Крупные промышленные УЗВ - новое направление рыбоводства в России и тренд во всем мире.

Новейшие технологии по выращиванию лососевых используются в Канаде, США, России, Японии, Чили, Центральной Европе, Юго-Восточной Азии, Бразилии.

В России семгу выращивают таким образом в Вологодской, Тульской и Калужской областях.