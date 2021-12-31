Кто станет следующим президентом Италии?

Квиринальский дворец, расположенный в самом центре Рима, на протяжении веков был важнейшим местом Италии. Сначала там была расположена папская резиденция, затем оттуда правила Савойская династия, а с 1946 года дворец - резиденция президента страны. В последние годы Квиринальский дворец вновь стал центром силы Италии, пишет EuObserver.

Италия - парламентская республика: конституция 1947 года, принятая после победы над фашизмом, ограничивает власть как президента, так и главы правительства. Но масштабное расследование политической коррупции в 1992 году, известное как операция ”Чистые руки”, последовавший коллапс большинства партий, а также череда политических кризисов привели к тому, что роль президента становится всё более важной.

Два самых ярких примера: Джорджо Наполитано, прозванный Король Джорджо, который занимал пост президента почти 9 лет, с 2006 по 2015 год, что уникально для истории республиканской Италии, и нынешний президент Серджо Матарелла, благодаря которому Марио Драги стал премьер-министром. ”Роль президента в послевоенный период была малозначительна. Управление государством осуществлялось политическими силами, - говорит Марко Фоллини, вице-премьер времен правления Сильвио Берлускони. - Со временем президент становился все более значимой фигурой. Частично это связано с тем, что главы государств решили использовать свой мандат более активно. Но самое главное, так случилось потому, что партии, доминировавшие на политической арене до недавнего времени, утратили свое влияние”.

Глава государства избирается представителями каждого региона и членами парламента - Палатой депутатов и Сенатом, которые собираются все вместе не сессию. Избрание своего президента для той или иной политической силы - огромная возможность, поскольку глава государства всё сильнее влияет на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Драги или Берлускони

Так кого же 1008 ”великих избирателей”, как называют членов парламента и представителей региона, изберут в январе? Маттарелла вряд ли будет переизбран. Он ясно дал понять, что не хочет дальше оставаться президентом.

"Тандем Драги-Маттарелла был исключительным, поскольку двум политикам удалось изменить имидж Италии на международной арене, - считает Антонелла Седдоне, доцент политологии в Туринском университете. - Для примера можно привести Квиринальский договор, который был подписан Макроном и Драги в присутствии Маттареллы. Международное партнерство стало возможным благодаря той уверенности, которую источают Маттарелла и Драги. Они как будто говорят другим странам и рынкам, что на Италию точно можно положится”.

Для большинства итальянских изданий идеальный кандидат на пост президента - Драги. Есть даже те, кто призывает к изменениям в конституции, чтобы у него была возможность действовать более активно. ”За исключением малочисленных критиков, СМИ полностью на стороне Драги. Его представляют как спасителя страны и панацею от всех недугов республики, - говорит Франческомария Тедеско, профессор политической философии в Университете Камерино. - Такое отношение на грани абсурда. Есть нечто зловещее в поклонении технократии. Все мы помним о том, насколько глупо и небезопасно отдавать всю власть в руки одному человеку, тем более если он ничто иное как продукт эндогамного воспроизводства правящего класса”.

Часть итальянского политического истеблишмента будет счастлива увидеть Драги в Квиринальском дворце: период комфортного существования со всеми преимуществами нахождения у власти будет продлен, при этом на Драги и его советниках будет лежать вся ответственность за управление страной.

По словам бывшего премьер-министра Маттео Ренци, настало время правоцентристам избирать главу государства: Наполитано был членом Итальянской коммунистической партии до 1991 года, а Маттарелла - левый христианский демократ.

Маттео Сальвини, лидер крайне правой ”Лиги Севера”, хотел бы увидеть на посту президента Сильвио Берлускони. Но для большинства левоцентристов и граждан страны его кандидатура неприемлема.

Ряд левоцентристов, в том числе и председатель Движения пяти звезд Джузеппе Конте, призывают избрать женщину, что могло бы стать прецедентом в итальянской истории.

”К сожалению, гендерная карта может быть разыграна для того, чтобы смягчить политиков, которые не могут прийти к согласию в отношении того, какими характеристиками должен обладать будущий президент, - уверена Федра Негри, политолог из Миланского университета. - Здесь дело не в желании увидеть женщину на высшей руководящей должности, а в необходимости заполнить пробел с точки зрения принятия решений”.