Где и во сколько ждать салюта в Москве в новогоднюю ночь

30 дек. 22:20

В Новый год в столице салют запустят на 11 городских площадках и в 15 парках Москвы, увидеть яркие фейерверки можно будет в полночь, а также в 01.00.

"В ночь на 1 января в столице запустят новогодние фейерверки. Шоу пройдет на 11 городских площадках и в 15 парках. Оно станет кульминацией праздника", - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первый высотный фейерверк запустят над Москворецкой набережной в 00:00. Затем - в 01.00 праздничные фейерверки украсят небо в других округах города. Каждый салют будет длиться четыре минуты.

"Одними из лучших мест наблюдения за праздничными представлениями станут Парк Горького, Измайловский парк, парк 50-летия Октября, усадьба Воронцово. Там прогремят тысячи залпов", - отмечается в сообщении.