Кадыров подарил спортсменам миллионы и "Мерседесы"

30 дек. 21:55

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу со спортсменами, где одарил их различными подарками, передает ГТРК "Грозный".

На мероприятии присутствовали чемпион по боксу Артур Бетербиев, боец, выступающий на ринге и в октагоне Абдул-Керим Эдилов, бронзовый призер Олимпиады в Токио Имам Хатаев и другие выдающиеся спортсмены.

Трое гостей получили в подарок по автомобилю Mercedes-Benz - их приобрели за счет благотворительного фонда. Еще 11 спортсменов получили по 1 млн рублей.

Кроме того, несколько спортсменов награждены медалями "За заслуги перед ЧР" и знаки "За трудовое отличие", а Бетербиев получил звание "Почетный гражданин Грозного".

"Спорт в Чеченской Республике находится на таком высоком уровне, чем когда-либо в своей истории. Уже тот факт, что только по Олимпийским видам спорта в национальные сборные включено более 200 наших спортсменов, говорит о многом. Если взять один этот год, то по его результатам 728 представителей республики стали призерами различных соревнований, более 100 человек заняли призовые места на международных состязаниях", - заявил Кадыров на мероприятии.