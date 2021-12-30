"Новогоднего" вандала поймали в Астраханской области

30 дек. 22:44

Подозреваемого в "новогоднем" вандализме задержали полицейские в Знаменске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Астраханской области.

Поздним вечером в воскресенье 26 декабря в полицию поступил сигнал о неизвестном злоумышленнике, сорвавшем новогодние гирлянды с фонтана на Аллее Космонавтов.

Правоохранители изучили место преступления, обошли обход близлежащие дома, опросили их жителей. Те сообщили, что видели мужчину, испортившего гирлянды. Полицейские установили, что собственник понес материальный ущерб на более чем 50 тыс рублей.

"По горячим следам" было выяснено, что украшения испортил 30-летний гость региона.

"Злоумышленник пояснил, что приехал в город к друзьям и, возвращаясь от своего знакомого, с которым распивал спиртные напитки, сорвал нитевые гирлянды, так как был нетрезв", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (Вандализм).