Иностранка получила приговор за покушение на сбыт героина в Ингушетии

30 дек. 22:32

Гражданка иностранного государства приговорена к 10,5 годам лишения свободы за покушение на сбыт героина в крупном размере, об этом сообщается на сайте прокуратуры Ингушетии.

Дело слушалось в Назрановском районном суде, который признал 47-летнюю иностранку виновной по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Выяснилось, что осужденная в феврале уходящего года, незаконно купила и хранила расфасованный в 83 свертка героин, общей массой порядка 40 г.

На территории сельского поселения Экажево женщина сделала три тайниковых "закладки" наркотика. "Однако довести свой умысел на сбыт наркотиков в крупном размере до конца она не смогла, так как она была задержана сотрудниками полиции с поличным", - пояснили в прокуратуре.

Приняв во внимание позицию гособвинителя, суд приговорил иностранку к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.