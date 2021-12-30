Обязательный техосмотр личного автотранспорта уходит в прошлое

Президент России Владимир Путин сегодня отменил обязательный техосмотр личного автотранспорта - соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
От необходимости проверять техническое состояние машин освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях", - говорится в документе, передает РИА Новости.
Техосмотр автовладельцам потребуется только при постановке автомобиля на учет, смене его владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
Новая норма не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный транспорт, используемый в служебных целях.