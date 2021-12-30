Коронавирус установил антирекорд в Греции

30 дек. 21:40

За минувшие сутки в Греции выявили 35 580 случаев коронавируса, это максимум с начала пандемии.

Прошлый антирекорд был установлен накануне - в среду в стране выявили 28 828 случаев заражения.

По данным Национальной организации общественного здравоохранения Греции, в которой проживает около 11 млн человек, общее число инфицированных достигло 1 170 293. Жертвами пандемии стали 20 708 человек.

Всплеск заболеваемости связан с тем, что в Греции стал доминировать омикрон-штамм, являющийся гораздо более заразным, чем дельта.