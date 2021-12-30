МИД Турции анонсировал встречу спецпредставителей Анкары и Еревана

30 дек. 21:47

Спецпредставители Турции и Армении проведут свою первую встречу в январе, заявил сегодня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Дата пока неизвестна, но ожидается, что встреча состоится в январе", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу 24 TV, передает РИА Новости.

Ранее Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей, также будет открыто чартерное авиасообщение между Стамбулом и Ереваном. Сегодня стало известно, что разрешение на выполнение чартерных рейсов получила армянская авиакомпания Flyone Armenia, также в ближайшие дни выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном начнет выполнять турецкая авиакомпания Pegasus.