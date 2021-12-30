Вести бизнес в Казахстане станет проще

30 дек. 21:32

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан", который совершенствует контроль бизнеса и упрощает некоторые процедуры.

Новый закон совершенствует базовые принципы взаимодействия государства и бизнеса, внедряет принцип "1 in 2 out" (при введении государством одного нового требования будут отменяться два действующих), реестр обязательных требований, автоматизацию отчетности бизнеса и совершенствование госконтроля, - передает Sputnik Казахстан.

Текст закона публикуется в печати.