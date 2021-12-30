Дачная амнистия в России продлена до марта 2031 года

30 дек. 21:18

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно документе, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать в России до марта 2031 года. Кроме того, пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.

Теперь имея на руках документы на землю старого образца (до 30 октября 2001 года) о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее.

Граждане смогут также легализовать жилые дома, построенные до мая 1998 года и расположенные в границах населенного пункта на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Таких домов коснется механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены.