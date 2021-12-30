Flyone Armenia будет выполнять чартеры в Стамбул

30 дек. 21:09

Авиационные власти Армении разрешили компании Flyone Armenia выполнять чартерные рейсы Ереван-Стамбул-Ереван, - сообщили в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур.

"Комитет гражданской авиации (КГА) страны разрешил компании начать рейсы Ереван-Стамбул-Ереван с января", - отметили в ведомстве, передает Sputnik Армения.

Ввиду отсутствия дипотношений рейсы будут нерегулярными, - добавили в министерстве.

Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года. Рейсы Стамбул-Ереван намерена запустить и турецкая авиакомпания Pegasus.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", КГА Армении получил заявку от армянской авиакомпании на осуществление полетов в направлении Стамбула трижды в неделю 23 декабря.